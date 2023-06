Pal Dardai hat unterschrieben: Er bleibt Cheftrainer bei Hertha BSC

Ein, zwei Formalien hatten noch gefehlt. Jetzt sind alle Unterschriften geleistet, die Gremien haben zugestimmt. Und Hertha BSC verkündete am Donnerstag kurz nach 9 Uhr, dass der Ungar Pal Dardai (47) weiterhin Cheftrainer der Profi-Fußballer bleibt. „Wir freuen uns, dass Pál den blau-weißen Neuanfang als Cheftrainer mitgestalten wird. Er lebt Hertha BSC und ist mit seinem Fleiß, seiner Hingabe und seiner Leidenschaft für unseren Verein der richtige Mann für die kommenden Herausforderungen, die wir zusammen bewältigen werden“, sagt Sportdirektor Benjamin Weber.

Auch Pal Dardai, der zuletzt mit seiner Frau Monica bei der U17-Europameisterschaft zuschaute, wie sein Sohn Bence mit dem deutschen Team in Budapest im Elfmeterschießen gegen Frankfreich den Titel gewann, freut sich auf die Fortsetzung seines Jobs - vermutlich in der Zweiten Liga. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich. Thomas Herrich, Benjamin Weber und ich haben gute und ehrliche Gespräche geführt. Ich spüre das Gefühl, dass wir alle gemeinsam zum Wohl von Hertha BSC arbeiten, arbeiten wollen und arbeiten werden“, wird Dardai in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Dass der Vertragsabschluss nur einen Tag nach Abgabe der Lizenzunterlagen bei der DFL von Hertha öffentlich bestätigt wurde, unterstreicht zum einen die Überzeugung des Klubs, die finanziellen Anforderung soweit erfüllt zu haben, dass es für die Zweitligalizenz reicht. Andererseits kann man den Zeitpunkt auch als Treuebekenntnis von Dardai werten, der seine Trainerzusage unabhängig von der künftigen Spielklasse gegeben hat.

Der Rekordspieler trug zwischen 1997 und 2011 das blau-weiße Trikot und wechselte im Anschluss an seine aktive Karriere zunächst als Coach in die Hertha BSC Fußball-Akademie. Von Februar 2015 bis Sommer 2019 sowie zwischen Januar und November 2021 trainierte er dann bereits die Profimannschaft, die er im April dieses Jahres zum dritten Mal übernahm und nun weiterhin betreuen wird. Unterstützen werden Dardai die Assistenten Tamas Bodog und Admir Hamzagic, mit denen er bereits im Endspurt der abgelaufenen Saison zusammengearbeitet hat. Zum Trainingsstart bittet Dardai am 26. Juni, die offizielle Saisoneröffnungsfeier steigt am 22. Juli.