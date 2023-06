Panthers holen ersten Sieg in Stanley-Cup-Finals

Sunrise -Die Florida Panthers haben in den Stanley-Cup-Finals den ersten Sieg geholt und den Rückstand auf die Vegas Golden Knights verkleinert.

Carter Verhaeghe traf in der Verlängerung zum 3:2 für die Panthers, die erst 2:13 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatten. In der Best-of-Seven-Serie braucht es vier Siege für eine Eishockey-Mannschaft, die Golden Nights führen nun 2:1. Das vierte Spiel ist in der Nacht zu Sonntag erneut in Florida.

„Ich hatte etwas Zeit zum Schießen und ich bin sehr glücklich, dass er rein ist“, sagte Verhaeghe. „Wir waren in dieser Situation schon viele Male. Es fühlt sich gut an.“ Die Panthers haben in den Playoffs dieser Saison alle sieben Partien gewonnen, die in die Verlängerung gingen.

Den Ausgleich für die Panthers erzielte Matthew Tkachuk mit seinem elften Tor in den Playoffs. Der Angreifer war im ersten Drittel hart getroffen worden und danach für lange Zeit in den Katakomben verschwunden. Das 1:0 für die Panthers hatte Brandon Montour markiert. Für die Golden Knights traf Mark Stone zum 1:1, Jonathan Marchessault erzielte das 2:1 im zweiten Drittel. Alle Torschützen waren als Passgeber auch am jeweils anderen Treffer ihrer Mannschaft beteiligt.