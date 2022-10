Paris Saint-Germain nur Remis gegen Reims

Ohne Lionel Messi hat Paris Saint-Germain vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon in der französischen Ligue 1 einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Der Titelverteidiger und Spitzenreiter kam beim Tabellen-14. Stade Reims nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Zudem musste das Starensemble fast 50 Minuten in Unterzahl spielen, nachdem Verteidiger Sergio Ramos in der 41. Minute vom Platz gestellt wurde. Der Spanier hatte sich über eine Gelbe Karten aufgeregt und dabei den Schiedsrichter bedrängt.

Ramos fehlt damit im Spitzenspiel am kommenden Spieltag. Dann empfängt PSG am 16. Oktober (20.45 Uhr) den Tabellenzweiten Olympique Marseille, der am Samstag überraschend sein Heimspiel gegen Aufsteiger AC Ajaccio mit 1:2 (1:1) verloren hatte.