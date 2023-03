Paris siegt dank Mbappé spät bei Stade Brest Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat nach dem Aus in der Champions League einen weiteren Rückschlag in der Liga gerade so vermieden. dpa

