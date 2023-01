Paul Carroll ist zurück: Die BR Volleys befördern ihn in die Ruhmeshalle

Paul Carroll gewann in sieben Spielzeiten acht große Titel mit den BR Volleys. Am Mittwochabend wird er von seinem früheren Verein geehrt.

Paul Carroll gewann in sieben Spielzeiten acht große Titel mit den BR Volleys. Am Mittwochabend wird er von seinem früheren Verein geehrt. Imago/Contrast

Paul Carroll hat Berlin vermisst. Er war nicht mehr hier, seit er im Mai 2018 mit den BR Volleys seine sechste deutsche Meisterschaft feierte. In all den Jahren hat der frühere Volleyballprofi sein Portraitfoto bei WhatsApp nicht verändert: Dort sieht man ihn mit Anzug und Sonnenbrille die Treppen des Roten Rathauses hinunterschreiten, mit seinen damaligen Mitspielern Kawika Shoji, Ricardo Galandi und Aleksandar Spirovski, ebenfalls im Men-in-Black-Outfit. „Das war die Ehrung 2012, meine erste Meisterschaft mit Berlin, als wir aus Unterhaching zurückkamen“, sagt Carroll. „Ich mag das Foto. Es auszutauschen, würde sich falsch anfühlen.“

Niederlage bringt Manager Kaweh Niroomand in Rage

Der Moment, in dem der 36-Jährige mal wieder in der Max-Schmeling-Halle auftaucht, passt gut, denn es knirscht gerade bei den BR Volleys. Eigentlich hatte die Mannschaft zuletzt in der Champions League beim 3:0 gegen Pazardschik überzeugt. Aber dann folgte die peinliche 0:3-Bundesliga-Niederlage gegen Giesen. Danach war Manager Kaweh Niroomand richtig wütend: Was er am Sonnabend habe sehen müssen, „war nah an katastrophal“, wetterte er noch zwei Tage später. Und: „Derartig schlecht habe ich eine BR-Volleys-Mannschaft lange nicht gesehen.“

Der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung stand plötzlich im Raum. Das brachte den Manager noch mehr in Rage, weshalb er in einem Interview auf der Vereinshomepage äußerte: „Ich habe Verständnis für die Müdigkeit, aber kein Verständnis, wenn unser eigener Anspruch an Fairness und Respekt durch ein solches Auftreten angekratzt wird. Wenn wir durch ein solches Ergebnis eine Angriffsfläche für Vorwürfe geben, schadet das unserem über viele Jahre aufgebauten Image. Daher besteht jetzt definitiv Gesprächsbedarf mit der Mannschaft.“

Klare Worte waren immer das, was man von Paul Carroll hören konnte, als der Australier mit den verwuschelten Haaren noch Hauptangreifer der BR Volleys war. Keiner trieb die Mannschaft mit seinen aufgerissenen Augen und unmissverständlichen Gesten so bedingungslos an wie er. Wenn es sein musste, fetzte sich der Linkshänder, den sie im Klub PC (PeeCee) nannten, sogar mit Manager Niroomand. Am Ende aber kam immer etwas dabei heraus – ein Ruck, eine Entwicklung, Erfolg.

Jetzt verkünden die BR Volleys: „PC kommt nach Hause. 7 Jahre, 8 große Titel und weit mehr als 3000 Punkte. Am Mittwoch passiert das, was längst überfällig ist: Paul Carroll wird ein BR Volleys HALL OF FAMER.“ Kurz nach 19 Uhr, vor der Bundesliga-Partie gegen Düren, wird Carrolls Konterfei auf einer orangefarbigen Flagge unter das Dach der Max-Schmeling-Halle gezogen. Carroll wird in die Ruhmes-Riege des Klubs aufgenommen.

„Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an meine sieben Spielzeiten in Berlin. Ich war in der Saison dabei, als der Klub in die Schmelinghalle umgezogen ist. Ich fühle mich geehrt, Teil der Vereinsgeschichte zu sein“, sagt Carroll, der mit den BR Volleys 2016 neben dem Meistertitel auch den deutschen Pokal und den europäischen CEV-Cup gewann.

Paul Carroll verfolgt die Spiele der BR Volleys immer im Stream

Die aktuellen Spiele verfolgt er als Co-Trainer des australischen Nationalteams regelmäßig im Streamingkanal Twitch. „Ich liebe die Kommentatoren“, sagt Carroll, „vor allem Felix Fischers natürliche Reaktionen, die ich so von früher kenne. Es ist super, auch für die jungen Leute, dass man jetzt innerhalb von Sekunden Volleyball auf höchstem Niveau im Internet sehen und im Chat interagieren kann.“

Wie sehr der 2,05-Meter-Mann geschätzt wird, zeigen die Reaktionen auf seine Berlin-Reise: „Gratulation PC“, schrieb etwa der frühere Volleys-Libero Erik Shoji bei Instagram, „oh, was für Geschichten“. Außenangreifer Ruben Schott schickte ein Feuer-Emoji samt Bizeps-Bildchen. Cody Kessel postete: „Legende“.

2018 verließ Carroll die BR Volleys, um in der russischen Liga bei Krasnojarsk Geld zu verdienen. 2020 beendete er seine Karriere als Volleyballprofi und in Australiens Nationalmannschaft. Er wurde Trainer an der US-Universität von Pepperdine in Malibu, wo er Betriebswirtschaft studiert und seine Frau Erin kennengelernt hat.

Erin begleitet ihn jetzt mit der neun Monate alten Tochter Josie. Zusammen teilen sie eine Menge Berlin-Erinnerungen. An die Verlobung auf der Insel der Jugend etwa, die sie noch mal besuchen wollen. An die Geburt ihrer Söhne Nolan und Flynn, die in den USA geblieben sind. An ihre Lieblingsrestaurants. „Es wird wunderbar, Josie mit dem gleichen Kinderwagen durch Berlins Straßen zu schieben, in dem wir schon unsere Jungs durch Berlin geschoben haben“, sagt Carroll. Er freut sich darauf, Manager Niroomand wiederzusehen, mit dem er oft Nachrichten tauscht und von dem er sagt: „Es ist wirklich großartig, wie viel Leidenschaft er noch immer für den Klub aufbringt.“