Pauli verliert gegen Braunschweig und verpasst Rekordmarke

Hamburg -Die Siegesserie des FC St. Pauli ist gerissen, die alleinige Rekordmarke in der 2. Fußball-Bundesliga dahin. Wenige Tage vor dem Stadtderby beim Hamburger SV verlor der nach Spielanteilen klar überlegene Kiez-Club gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig 1:2 (0:2).

Die Hausherren schafften es gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste nicht, den Abstand zum sechs Punkte entfernten HSV zu verkürzen und den elften Sieg in Folge einzufahren.

Durch einen Erfolg hätten die Hamburger die Bestmarke des Karlsruher SC von zehn Siegen nacheinander aus der Saison 1986/87 übertrumpfen können, statt sich den Rekord weiter mit dem KSC zu teilen.

Im mit 29.546 Zuschauern ausverkauften Millerntor-Stadion traf Abwehrspieler Maurice Multhaup (1. Minute) früh in der Partie, Ex-HSV-Spieler Manuel Wintzheimer (25.) erhöhte für die ständig auf Konter lauernden Gäste. Jakov Medic (85.) verkürzte noch für St. Pauli. Der Anschlusstreffer der Hamburger durch Oladapo Afolayan (59.) war zuvor wegen Abseits zurückgenommen worden.

Nach dem 0:2 des Stadtrivalen am Samstagabend in Kaiserslautern hätte St. Pauli durch einen Sieg auf drei Punkte an den HSV heranrücken und so eine brisante Situation vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) schaffen können. Die abstiegsbedrohten Braunschweiger verschafften sich ein Polster von fünf Zählern auf den Abstiegs-Relegationsrang.