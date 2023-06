Pause für den Hockey-Weltmeister - U21-Team übernimmt

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren wird die letzten beiden Begegnungen in der ProLeague am Sonntag und am nächsten Mittwoch gegen Spanien in A...

Düsseldorf -Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren wird die letzten beiden Begegnungen in der ProLeague am Sonntag und am nächsten Mittwoch gegen Spanien in Antwerpen mit der U21-Auswahl bestreiten.

„Die Spiele gehen komplett an die U21. Der A-Kader hat nach den Belastungen mit sechs Spielen in zehn Tagen frei. Da kann man mal durchschnaufen“, sagte Bundestrainer Andre Henning der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt standen sogar jeweils zwei Spiele gegen Neuseeland und zwei gegen die Niederlande innerhalb von fünf Tagen an. In der ProLeague belegt die DHB-Auswahl Rang fünf und kann bestenfalls noch Vierter werden.

Vor der Europameisterschaft in Mönchengladbach vom 18. bis 27. August wird das Team noch einen intensiven Lehrgang Mitte Juli in Hamburg absolvieren. Während eines Camps Anfang August in Mönchengladbach stehen auch noch zwei Testspiele gegen Belgien an. Bei der EM treffen die deutschen Herren auf Wales, die Niederlande und Frankreich.