Pause nach der Podiumsparty: Denise Herrmann-Wick denkt schon an die Biathlon-WM

Die deutschen Biathlon-Staffeln überzeugen beim Party-Heimspiel in Ruhpolding mit zweiten Plätzen. Doch: Alles ist auf die WM in Oberhof ausgerichtet.

Biathletin Denise Herrmann-Wick ließ den Massenstart in Ruhpolding aus. Ihr Fokus liegt stattdessen auf der WM, die bald in Oberhof beginnt.

Der Podiumsparty folgte die Pause. „Gesund bleiben ist jetzt das A und O. Ich denke, der Weg passt“, sagte Denise Herrmann-Wick nach dem umjubelten zweiten Platz mit der deutschen Staffel beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Einen Tag später verzichtete die Olympiasiegerin am Sonntag auf den Abschluss des stimmungsvollen Heimspiels bei widrigen Bedingungen im Chiemgau – und dachte schon an die Heim-WM vom 8. bis 19. Februar in Oberhof.

„Mit Blick auf Oberhof ist das eine Vorsichtsmaßnahme, um nicht zu überziehen. Unser Augenmerk ist voll auf die WM gerichtet“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband zu Herrmanns Entscheidung, nicht im Massenstart anzutreten. Zuvor hatten sowohl das Frauenteam am Sonnabend als auch die Männer am Freitag durch ihre zweiten Staffel-Plätze jeweils hinter Norwegen Hoffnungen auf WM-Medaillen in Thüringen geweckt. „Die zwei Staffeln waren extrem wichtig für die Mannschaft“, sagte Bitterling.

Justus Strelow wird als Achter bester Deutscher im Massenstart

Anders sah es in den Einzelwettbewerben bei den Männern aus. Zum Abschluss wurde Justus Strelow als Achter bester Deutscher im Massenstart. Johannes Thingnes Bö sicherte sich vor der Saison-Rekordkulisse von 19.000 Zuschauern trotz drei Fehlern seinen neunten Saisonerfolg und verwies bei einem norwegischen Vierfacherfolg Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid und seinen älteren Bruder Tarjei auf die Plätze zwei bis vier. Damit warten die Männer um den früheren Weltmeister Benedikt Doll, der mit fünf Fehlern 15. wurde, weiter auf das erste Einzel-Podest des neuen Jahres.

Herrmann-Wick (34) war derweil „nach intensiven Belastungen der vergangenen Tage nicht zu 100 Prozent fit“ und reiste so ohne weiteren Start zur nächsten Station nach Antholz. In Südtirol steht Höhentraining an, ehe es ab Donnerstag mit dem nächsten Sprint weitergeht. Die Sächsin will auf 1500 Metern an ihrer Form arbeiten, mit Vanessa Voigt steht danach eine weitere Woche in der Höhe auf der Seiser Alm an. Der Rest des Teams bereitet sich in Ridnaun auf die Titelkämpfe am Rennsteig vor.

„Ich werde alle Rennen in Antholz laufen“, sagte Herrmann-Wick. Nach dem Sprint sind das noch die WM-Generalproben in der Verfolgung und mit der Staffel. In Ruhpolding zeigte sich das deutsche Frauen-Quartett nach anfänglichen Problemen stark. Die leicht angeschlagene Anna Weidel, die ebenfalls auf den Massenstart verzichtete, Voigt, Sophia Schneider und Herrmann-Wick begeisterten 17.000 Zuschauer auf den Tribünen.

„Wenn du daheim läufst mit den Fans, da kribbelt es schon. Man muss das positiv aufsaugen“, sagte Herrmann-Wick. Zwar waren die Bedingungen bei hohen Temperaturen und teilweise Regen schwierig, doch die Strecke aus Kunstschnee hielt bis zum Schluss. Die Thüringerin Voigt ergänzte: „Es ist total cool, vor Publikum zu laufen, ich kenne das ja nicht.“ Die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen beiden Jahren verhindert, dass in Deutschland Fans dabei sein konnten. „Ich freue mich jetzt unheimlich auf Oberhof“, sagte Voigt.