Pelé-Familie versammelt sich an Weihnachten im Krankenhaus An Weihnachten hat sich die Familie von Brasiliens Fußball-Legende Pelé im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo an seinem Krankenbett versammelt. dpa

