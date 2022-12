Pelicans und Jazz bleiben in der NBA auf Playoff-Kurs Die New Orleans Pelicans und Utah Jazz bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mittendrin im engen Rennen um die Playoff-Plätze der Wester... dpa

New Orleans -Die New Orleans Pelicans und Utah Jazz bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mittendrin im engen Rennen um die Playoff-Plätze der Western Conference.