Pepe feiert Altersrekord in der Champions League

Porto -Der älteste Torschütze in der Geschichte der Champions League hatte sich den Treffer vorgenommen - für seine Mama. „Heute ist ein besonderer Tag für mich. Meine Mutter hat Geburtstag und ich habe ihr gesagt, dass ich tun werde, was ich kann, um ein Tor zu erzielen“, berichtete der Portugiese Pepe nach dem 2:0 seines FC Porto gegen den FC Royal Antwerpen.

Mit 40 Jahren und 254 Tagen war er bei seinem Treffer in der Nachspielzeit so alt wie kein Fußballer in der Champions League vor ihm. „Das Gefühl ist unbeschreiblich, weil jeder, der in diesem Alter noch auf diesem Niveau spielt - und das für einen großen Club wie Porto - weiß, dass es viel Arbeit braucht, viele Opfer und eine riesige Leidenschaft für diesen Sport.“

Pepe, der in seiner Karriere zehn Jahre lang für Real Madrid spielte und 2016 mit Portugal Europameister wurde, löste Francesco Totti als ältesten Torschützen der Königsklasse ab. Der Italiener hatte 2014 im Alter von 38 Jahren und 59 Tagen für die AS Rom getroffen.

Antwerpen ist durch die Niederlage sicher aus der Champions League ausgeschieden. Der FC Porto rückte durch die Niederlage des FC Barcelona in Hamburg gegen Schachtar Donezk dagegen auf Rang eins der Gruppe H und hat beste Chancen aufs Achtelfinale. Porto und Barcelona kommen auf jeweils 9 Punkte.