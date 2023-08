Personalentscheidungen bei Alba Berlin: Ben Lammers geht, Louis Olinde bleibt

Zunächst einmal hat die Woche bei Alba Berlin mit einem weiteren Abgang begonnen. Nach Luke Sikma, Maodo Lo, Jaleen Smith, Yovel Zoosman und Tamir Blatt musste der Hauptstadtklub am Dienstagabend auch den Abschied von Ben Lammers bekanntgeben. Nach drei Saisons in Berlin, in denen der US-Amerikaner zwei deutsche Meisterschaften und einmal den BBL-Pokal gewinnen konnte, zieht es ihn zum Eurocup-Gewinner Gran Canaria.

Es wäre für viele nicht überraschend gewesen, wenn auch Louis Olinde, der in der NBA Summer League zuletzt für die Phoenix Suns gespielt hatte, Alba nach drei Jahren den Rücken gekehrt und eine neue Herausforderung gesucht hätte. In seinem Fall aber ist es den Verantwortlichen um Himar Ojeda gelungen, den Flügelspieler drei weitere Jahre vertraglich an Berlin zu binden, wie der Verein am Mittwoch bekanntgeben konnte. „Louis hat sich in den drei Spielzeiten bei uns enorm verbessert und seine Entwicklung in der letzten Saison mit tollen Leistungen unterstrichen“, wird der Sportdirektor in dieser Mitteilung zitiert. „Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft ein noch größerer Leistungsträger wird und noch mehr Verantwortung übernimmt.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für Olinde, der gerade mit dem erweiterten Kader der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft trainiert, „ist Berlin ist in den letzten drei Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden“, sagte der gebürtige Hamburger. „Wir haben als Team einen kleinen Umbruch vor uns: Viele Spieler sind gegangen, es wird ein paar neue Gesichter geben. Aber ich freue ich mich sehr darauf.“ Und die sportliche Leitung freut sich, nicht noch einen weiteren Spieler verloren zu haben.