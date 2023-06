Persönliche Bestleistung: Bebendorf überzeugt in Finnland

Hindernisläufer Karl Bebendorf hat beim internationalen Leichtathletik-Wettkampf in Finnland eine persönliche Bestleistung aufgestellt.

Der Athlet vom Dresdner SC 1898 kratzte in Turku erstmals auf seiner Paradestrecke über 3000 Meter Hindernis an der 8:20-Minuten-Marke und kam nach 8:20,43 Minuten als Dritter ins Ziel. Seine zwei Jahre alte Bestmarke unterbot der EM-Fünfte um zwei Sekunden, fünf Sekunden fehlen noch zur Direktnorm des Weltverbandes für die WM in Budapest. Es siegte der Äthiopier Abraham Seme (8:17,44).

Auch Speerwerfer Weber solide

Mit Platz drei und 84,85 Metern durfte auch Speerwurf-Europameister Julian Weber vom USC Mainz zufrieden sein. Der Tscheche Jakub Vadljech setzte sich bei seinem Sieg mit 89,51 Metern an die Spitze der Weltjahresbestenliste.

Katharina Trost von der LG Stadtwerke München überzeugte einen knappen Monat vor den deutschen Meisterschaften als Achte über 1500 Meter. In 4:05,80 Minuten konnte die WM-Halbfinalistin ihre Saison-Bestmarke um etwa drei Sekunden verbessern. Erst dreimal war sie auf dieser Strecke schneller gewesen.

Die deutschen Meisterschaften am 8. und 9. Juli in Kassel sind der erste große Formcheck auf dem Weg zur WM im August in Budapest. Die Welt-Titelkämpfe finden vom 19. bis 27. August statt.