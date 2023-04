Peterka trifft und hält NHL-Playoff-Hoffnungen am Leben Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat in der NHL sein zwölftes Saisontor erzielt und den Buffalo Sabres einen wichtigen Sieg ermöglicht. Das Team gewann a... dpa

JJ Peterka (77) von den Buffalo Sabres jubelt nach seinem Treffer. John Minchillo/AP

New York -Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat in der NHL sein zwölftes Saisontor erzielt und den Buffalo Sabres einen wichtigen Sieg ermöglicht. Das Team gewann am Montagabend nach Penalty-Schießen 3:2 bei den bereits für die Playoffs qualifizierten New York Rangers.