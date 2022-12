Petkovic verabschiedet sich mit Showkampf in Bad Homburg Die mittlerweile zurückgetretene frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic will sich am Rande des Rasenturniers in Bad Homburg 2023 vom Tennis-Publikum verab... dpa

Bad Homburg -Die mittlerweile zurückgetretene frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic will sich am Rande des Rasenturniers in Bad Homburg 2023 vom Tennis-Publikum verabschieden.