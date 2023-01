Petros kommt deutschem 10-Kilometer-Rekord näher

Langstrecken-Ass Amanal Petros ist dem deutschen Rekord über 10 Kilometer beim Straßenrennen in Valencia näher gekommen.

Der 27 Jahre alte Läufer unterbot seine persönliche Bestzeit in 28:00 Minuten deutlich und erreichte in einem starken Starterfeld den 18. Platz. Den nationalen Rekord von Carsten Eich aus dem Jahr 1993 von 27:47 Minuten konnte der Leichtathlet des SCC Berlin nicht unterbieten.

Seine bisherige persönliche Bestzeit von 28:38 Minuten war der in Eritrea geborene Petros 2022 ebenfalls in Valencia gelaufen. In der spanischen Hafenstadt hatte er im Halbmarathon und Marathon (60:09 Minuten/2:06:27 Stunden) deutsche Rekorde aufgestellt.

Bei den Männern dominierten drei Kenianer das Rennen. Den Sieg sicherte sich Weldon Langat in 26:55 Minuten vor Charles Langat (26:57) und Daniel Kosen (27:01). Weltrekordlerin Yalemzerf Yehualaw aus Äthiopien gewann in 29:19 Minuten. Damit blieb sie nur vier Sekunden über ihrer Rekordzeit, die sie im Februar 2022 gelaufen war.