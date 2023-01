Petros kommt deutschem 10-Kilometer-Rekord näher Langstrecken-Ass Amanal Petros ist dem deutschen Rekord über 10 Kilometer beim Straßenrennen in Valencia näher gekommen. Der 27 Jahre alte Läufer unterbot se... dpa

ARCHIV - Der deutsche Langstreckenläufer Amanal Petros kam dem deutschen Rekord über 10 Kilometer in Valencia näher, kam aber nur auf den 18. Platz. Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Valencia -Langstrecken-Ass Amanal Petros ist dem deutschen Rekord über 10 Kilometer beim Straßenrennen in Valencia näher gekommen. Der 27 Jahre alte Läufer unterbot seine persönliche Bestzeit in 28:00 Minuten am Sonntag deutlich und erreichte in einem starken Starterfeld den 18. Platz. Den nationalen Rekord von Carsten Eich aus dem Jahr 1993 von 27:47 Minuten konnte der Leichtathlet des SCC Berlin nicht unterbieten.