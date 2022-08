Anstelle überschwänglicher Freude begegnete der Berliner Trabertrainer Thorsten Tietz den ersten Gratulanten mit bescheidenem Understatement. Eigentlich habe er lediglich versucht, einen guten Job zu machen. Das ist ihm gelungen.

Mit dem vierjährigen Hengst Days of Thunder hat Tietz das 127. Deutsche Traber-Derby gewonnen, das seinen bayerischen Besitzern, Johann Holzapfel und der Familie Gramüller, eine Prämie von knapp 170.000 Euro einbringt. Das war einem Berliner Pferd zuletzt vor 34 Jahren gelungen. Damals, 1988, hat der langjährige Berliner Champion Gottlieb Jauß seinen einzigen Sieg im Derby erzielt, das zuvor bereits sein Vater und Großvater gewonnen hatten. Der Hengst Tornado war ein waschechter Berliner, dessen Züchter Hans Walter von Kolpinski war über viele Jahre auch Präsident der Trabrennbahn im Berliner Südwesten.

So gesehen ist Days of Thunder bloß ein Wahl-Berliner. Während der Hengst überwiegend in Bayern stationiert war, erhielt er seinen Feinschliff für die großen Rennen bei Thorsten Tietz, der wiederum aus Recklinghausen stammt, wo die einstige Rennbahn, auf der auch Weltmeister Heinz Wewering begann, vor einigen Jahren der wirtschaftlichen Misere zum Opfer fiel.

Das am grünen Tisch verlorene Derby

Der 44-jährige Tietz, der bei Altmeister Willi Rode den Beruf des Pferdewirts erlernte, war 2010 nach Berlin gewechselt und hatte sich dort binnen weniger Monate eine Spitzenstellung im deutschen Rennsport erobert. Sein erster Derby-Sieg schien 2012 so gut wie sicher, mit dem dreijährigen Hengst Chapeau war er denn auch als Erster über die Ziellinie gefahren. Wenig später wurde ihm der Triumph aber durch eine umstrittene Entscheidung der Rennleitung am grünen Tisch wieder genommen.

Die Demut bei der Siegerehrung hatte also eine lange Vorgeschichte. Obwohl Tietz immer wieder erstklassige Pferde an den Start bringt, musste er auf diesen Erfolg zehn Jahre warten. Nun aber kann er sich als Sieger des ersten für vierjährige Pferde ausgetragenen Derbys in die Annalen des Traditionsrennens einschreiben.

Das berlinisch-westfälisch-bayerische Sieggespann präsentierte sich am Sonntag als stolze Arbeitsgemeinschaft. Thorsten Tietz verstehe es wie kein Zweiter, ein Rennen zu lesen, sagte Mitbesitzer Robert Gramüller, der viele Jahrzehnte Sulkyerfahrung auf dem Buckel hat. Tietz gestand unterdessen, dass seine Renntaktik schnell über den Haufen geworfen worden sei. So früh im Rennen jedenfalls habe er nicht an die Spitze gewollt. Nachdem er diese jedoch innehatte, vermochte er durch kluge Tempoteilung den großen Favoriten Usain Lobell (Robin Bakker) in Schach zu halten. Durch die reife sportliche Leistung und den üppigen Geldsegen eröffnen sich nun für den Vierjährigen ganz neue Chancen im internationalen Renngeschäft. In heimischen Gefilden jedenfalls dürfte es für Tietz, Gramüller und Co. schwer werden, überhaupt noch adäquate Rennen für ihn zu finden.