Das traditionsreiche Deutsche Traber-Derby, dessen Finalrennen an diesem Wochenende auf der Trabrennbahn in Mariendorf ausgetragen werden, wird von einem schweren Unfall überschattet. Kurz vor seinem Vorlauf, der ihm am Sonntag vor zwei Wochen die Derby-Teilnahme sichern sollte, schleuderte der dreijährige Berliner Hengst Don Trixton seinen Fahrer Thomas Panschow aus dem Sulky und verletzte sich beim anschließenden Irrlauf durch das Stallgelände derart schwer, dass er kurz darauf vom Bahntierarzt eingeschläfert werden musste. Der zum erweiterten Favoritenkreis zählende Don Trixton stammt aus dem Besitz der erfahrenen Berliner Züchterin Margitta Föllmer, die sich nach zwei Todesfällen in ihrer Familie entschlossen hatte, Traberzucht und Rennstall weiterzubetreiben. Der Berliner Trabrennverein ging zunächst sehr diskret mit Informationen zum Unfallgeschehen um, vermutlich aufgrund der Befürchtung, dass tragische Ereignisse wie dieses einen Imageschaden bedeuten. Die Nachricht vom Tod des vierjährigen Don Trixton verbreitete sich indes wenige Minuten danach wie ein Lauffeuer in der Traber-Szene, und die betrüblichen Nachwirkungen werden auch an diesem Final-Wochenende zu spüren sein.

Dabei blickt der Berliner Trabrennverein aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht überaus zuversichtlich auf die 127. Ausgabe des Deutschen Traber-Derbys. Die Wettumsätze an den ersten beiden Renntagen im August sind gestiegen, nicht zuletzt, weil der Grundeinsatz für die beliebte Dreierwette kurzerhand von 50 Cent auf einen Euro angehoben wurde. Sehr zum Unbehagen vieler Wetter, die dadurch ihre Einsätze anders disponieren müssen. Zusätzlich betreibt der Rennverein zum Derby eine rigide Preispolitik. Auf attraktive Zuschauerplätze wurden Gebühren erhoben, die Preise für gastronomische Angebote wurden erhöht. Im einst auf Volksnähe bedachten Trabrennsport hat man zur Kenntnis genommen, dass allein noch das Derby ein größeres Publikum zu binden vermag. Wer dabei sein will, muss deshalb tiefer in die Tasche greifen. Das Gefälle zwischen ambitioniertem Veranstaltungsdesign und dem tatsächlich Gebotenen ist beträchtlich. Durch eine Reihe von Neuerungen hat der einstige Jahreshöhepunkt Derby ein Stück weit auch seine Seele verloren.

Usain Lobell ist erneut der Favorit

Dessen ungeachtet versprechen die Derby-Finalrennen für Stuten (am Sonnabend) und Hengste (am Sonntag) an diesem Wochenende bemerkenswerten Pferdesport. Von den zwölf Endlaufteilnehmern, die sich um die mehr als 300.000 Euro Preisgeld bewerben, sticht Usain Lobell (Robin Bakker) heraus, der sich trotz eines Rennverlaufs durch die Außenspuren sicher und schnell qualifizierte. Der Vierjährige war bereits 2021 der große Favorit, als das Derby zum letzten Mal für Dreijährige ausgetragen wurde. Inzwischen wirkt er deutlich gereift, sodass man in seinem Umfeld hofft, dass er sich einen Startfehler wie im Vorjahr verkneifen kann. Überaus startschnell ist der zweifache Berliner Adbell-Toddington-Sieger Days of Thunder (Thorsten Tietz), für den viel vom Rennverlauf abhängen wird, um der Rolle des Herausforderers gerecht zu werden. Dritter im Bunde der aussichtsreichen Pferde ist der bayerische Gast Teatox, über den sein bayerischer Trainer Rudi Haller, der zwischen Österreich, Frankreich und Deutschland im regelmäßigen Pendelverkehr unterwegs ist, eine hohe Meinung hat. Der 57-jährige Haller war mit anderen Pferden im Derby schon häufig gut platziert, zum vollen Erfolg hat es aber noch nie gereicht.

Sabine Gudath Das Deutsche Traber-Derby Das Deutsche Traber-Derby wird seit 1895 in Berlin ausgetragen. Nach den Anfängen in Berlin-Westend und einem Intermezzo in Ruhleben fand das Derby ausschließlich auf der 1913 in Mariendorf eröffneten Rennbahn statt. Die Finalrennen finden vom 19. bis 21. August statt. Am Abend des 20. August findet vor der Endell’schen Tribüne die traditionelle Jährlingsauktion statt, bei der diesmal über 80 einjährige Traber ersteigert werden können.

Mit gleich zwei Startern ist das Berliner Ehepaar Mommert im Derby-Finale vertreten. Für Midsummer Records haben die Eigentümer der Mariendorfer Rennbahn den schwedischen Spitzenfahrer Stefan Persson verpflichten können, während hinter dem Vorjahressieger Lorens Flevo dessen neuer Trainer Michael Nymczyk sitzt. Karin Walter-Mommert war vom Erfolg Lorens Flevos derart beeindruckt, dass sie ihn wenig später erworben hat.

Offenes Rennen bei den Stuten

Deutlich offener ist das am Sonnabend stattfindende Finale der Stuten um rund 125.000 Euro besetzt, zumal die große Favoritin und Vorjahressiegerin Lumumba den Vorlauf nicht fehlerfrei absolvierte und ausschied. Erste Anwärterin auf den begehrten Titel ist die niederländische Stute Riet Hazelaar (Robin Bakker), die im Derby des Vorjahres gegen die Hengste antrat und einen hervorragenden dritten Platz belegte. Für Karin Walter-Mommert geht Sunset Boulevard (Michael Nymczyk) aussichtsreich ins Rennen, und Luna Scot (Robin Bot) und Precious Thing (Jörgen Eriksson) gehen als Vorlaufsieger ebenfalls mit Ambitionen an den Start. Aber auch die Stute Quick Star mit dem Italiener Roberto Vecchione ist keinesfalls aussichtslos. Vor 35 Jahren wechselte deren Trainer Holger Ehlert von Berlin nach Italien, wo er sich zu einem der erfolgreichsten europäischen Trainer entwickelte, der auf seiner Basisstation in der Nähe von Pisa Pferde bevorzugt für die großen Rennen vorbereitet. Die Karriere des einstigen Wahlberliners Ehlert ist längst ein Beleg dafür, wie international der deutsche Trabrennsport geworden ist. Mehr denn je geht es beim Deutschen Traber-Derby darum, auf vielfältige Weise Anschlussfähigkeit zu beweisen.