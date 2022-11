Pföderl: „In der Mannschaft steckt noch einiges“ Im DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim beweist der kriselnde Meister nach frühen Rückschlägen beachtliche Nervenstärke und belohnt sich mit einem Erfolg, ... dpa

Mannheim -Die Eisbären Berlin schöpfen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder Hoffnung auf eine bessere Tabellenposition. „Ich glaube, das zeigt, dass noch einiges in der Mannschaft steckt“, sagte Leonhard Pföderl angesichts der erfolgreichen Aufholjagd beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Adler Mannheim am Sonntagnachmittag. Der Nationalspieler ist überzeugt, dass die Eisbären Berlin besser sind, als es ihr 13. Tabellenplatz in der DEL aussagt.