Phoenix Suns mit Durant weiter ungeschlagen Wenn Kevin Durant sein Trikot anzieht, gewinnt die Mannschaft. Auch gegen die Denver Nuggets gilt diese Regel. Die Aufstellung beider Teams unterscheidet sic... dpa

Phoenix -Mit Kevin Durant auf dem Feld sind die Phoenix Suns in der NBA weiter nicht zu schlagen und haben ihren Status als Titel-Aspirant kurz vor den Playoffs untermauert. Gegen die Denver Nuggets holten die Suns am Donnerstagabend ein 119:115 und verlängerten ihre Siegesserie in der besten Basketball-Liga der Welt auf sieben.