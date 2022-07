Vida muss das mit dem Brust-Beinschlag hinbekommen. „Na, ein bisschen Motivation?“, fragt Jalal Barati und geht neben dem Startblock von Bahn sieben in die Hocke. Die Sonne scheint im Freibad von Spandau 04 auf dem Olympiagelände. Vida lacht. Jalal Barati reicht ihr das Schwimmbrett. „Noch mal 100 Meter Brust-Beine, bitte“, sagt er – und fügt noch einen Satz in persischer Sprache an. Vida nickt, stößt sich vom Rand des 50-Meter-Beckens ab. Brust-Beine zu lernen, kann kompliziert sein.

Jalal Barati ist vor drei Jahren aus der iranischen Stadt Isfahan nach Berlin geflüchtet. Aus politischen Gründen. Als er noch in Isfahan lebte, verkaufte er Obst und Gemüse im Laden seines Vaters. Er spielte Futsal und war Trainer der Fußball-Hallenvariante, die im Iran weitaus populärer als in Deutschland ist. „Ich habe da etwas bekommen, was mehr Spaß macht – die glücklichen Gesichter der Kinder“, erzählt Barati und deutet auf sein Herz, das beim Sport aufgeht. „Wenn du siehst, wie die Kinder besser werden, bekommst du jeden Tag Energie“, sagt der 28-Jährige.

Integrationsprojekt „Sportbunt – Vereine leben Vielfalt!“

Als Barati im Jahr vor der Pandemie in Berlin ankam, lebte er für einen Monat im Hangar in Tempelhof, dann in einem Heim für Geflüchtete in Spandau, mittlerweile ist er in Treptow in eine WG gezogen. Er lernte schnell Deutsch, fand Kontakt, indem er beim ASV Berlin Futsal spielte und sich als Kapitän und Assistenztrainer im Landesliga-Team engagierte. Er machte den Führerschein. Und zudem erlangte er bei „Sportbunt – Vereine leben Vielfalt!“, einem Integrations-Programm des Landessportbundes Berlin, die allgemeine C-Trainer-Lizenz für Breitensport.

Über dieses Netzwerk erfuhr er von dem Schwimm-Projekt, das der Spandauer Trainer und Vereinsmanager Sven Spannekrebs angestoßen hatte. Spannekrebs steht an diesem Vormittag auch am Beckenrand. Er trägt eine blaue Schirmmütze und beobachtet Baratis Korrekturgesten für Vida. Nachdem Spannekrebs in Spandaus Vereinsheim Alfreds einen Schwimm-Workshop, unterstützt von Deutschen Olympischen Sportbund sowie dem Auswärtigen Amt abgehalten und dabei erlebt hatte, wie motiviert die Teilnehmer waren, kam ihm die Idee zu einem Folgeprojekt.

Nach Gesprächen mit allen Beteiligten entschied sich die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport in Kooperation mit dem Berliner Schwimm-Verband (BSV) sowie dem LSB-Programm „Sportbunt“, eine Schwimmtrainer-Ausbildung anzubieten. Auch vor dem Hintergrund, dass es in Berlin an Schwimmtrainerinnen und -trainern mangelt – und dass unter anderem deshalb immer weniger Kinder schwimmen können. Für Menschen mit Fluchthintergrund kostete die Ausbildung nichts.

Von 60 Interessenten wurden 21 Teilnehmer ausgesucht, 16 davon mit Fluchtgeschichte, unter ihnen Barati. „Bei der Ausbildung hatten wir Teilnehmer aus Deutschland, Syrien, dem Iran, Irak, aus der Türkei, Guinea und Eritrea dabei“, sagt Spannekrebs.

„Die meisten der Kursteilnehmer konnten schon schwimmen, ich auch“, erzählt Barati, „aber ich konnte es nicht mit der richtigen Technik.“ Neben dem Theorie-Unterricht sowie Schwimmtraining für die künftigen Coaches, bot Spannekrebs denjenigen in der Gruppe, die besser schwimmen lernen wollten, dreimal pro Woche kostenlose Nachhilfe an. Außerdem stand er für Tipps bei der Vorbereitung der Lehrproben zur Verfügung.

Ein Miteinander, das für Gänsehaut sorgt

„Dieses Miteinander hat Gänsehaut gemacht“, sagt Spannekrebs. „Die Ausbildung hat einen Mehrwert. Zum einen sichern wir in Berlin das Schul-Schwimmtraining ab. Zum anderen können viele unserer neu ausgebildeten Coaches auch in Familien vermitteln, die aus kulturellem oder religiösem Hintergrund nicht sehr schwimm-affin sind.“

Barati erinnert sich an eine Hospitation im Schwimmbad am Helene-Weigel-Platz. Dort seien im Schwimmunterreicht zwei Mädchen in der Klasse gewesen, die kein Wort Deutsch verstanden. „Was machen wir da?“, habe der Sportlehrer gefragt. Barati sprach die Mädchen auf Farsi an. Sie verstanden ihn, legten los. „Ich kann sehr gut motivieren. Ich denke, ich kann ein guter Trainer werden“, sagt Barati.

Mindestens zehn der ausgebildeten Schwimm-Trainer bekommen nun eine Anstellung, um die Berliner Schulschwimmzentren für das Schulschwimmen der dritten Klassen zu unterstützen. Das Pilotprojekt soll künftig als Vorbild für Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in anderen Sportarten dienen, um auch dort dem Trainermangel in Berlin entgegenzuwirken. Seine Lizenz bekam Barati mit den anderen Coaches feierlich im Coubertinsaal des Landessportbundes überreicht. „Es wäre toll, wenn ich als Schwimmtrainer einen Job bekommen würde“, sagt der Iraner, der seinen Weg in die deutsche Gesellschaft über den Sport gefunden hat.

Da er weiß, wie es ist, nach der Flucht in Hangar 1 anzukommen, bringt er dort derzeit an den Wochenenden Kindern aus der Ukraine Tischtennisspielen bei. Kostenlos. Barati sagt: „Sven hat uns auch kostenlos Schwimmunterricht gegeben. Von ihm habe ich gelernt, dass nicht Geld das Wichtigste ist, sondern alles, was vom Herzen kommt.“