Gesichtsausdruck und Gesten von Diskus-Olympiasieger Christoph Harting am Sonntagabend in Kassel ließen sich so interpretieren: Der Diskus flog okay, vielleicht hätte er noch besser fliegen können – aber insgesamt war das ein Wettkampf, auf den sich aufbauen lässt. Als der 33 Jahre alte Berliner den Wurfring verließ, hatte er bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften mit Platz drei einen Erfolg erzielt. Denn sein Auftritt in Kassel war ja so etwas wie ein Schritt aus dem dunklen Tal.

Christoph Hartings erste Medaille nach der Zeit der Depressionen

Er hatte kurz vor den Meisterschaften in dieser Zeitung seine vergangenen Monate geschildert. Eine Zeit, in der ihn Depressionen und die Suche nach einer Wohnung eineinhalb Jahre lang daran hinderten, echten Leistungssport zu betreiben. „Natürlich wünscht man sich den großen Knall. Ein Wurf, und zack, Comeback, man ist wieder da. Genauso wie man sich wünscht, dass man nicht mehr krank ist“, sagte Christoph Harting nach dem Wettkampf. „Aber es war meine erste Medaille seit 2018 bei einer deutschen Meisterschaft. Ich habe gezeigt, hey, mit mir ist zu rechnen.“

Am Sonntag flog Hartings Diskus auf 62,87 Meter. Das reicht noch nicht an die 67 Meter heran, die als internationale Norm für die WM in Budapest angesetzt sind. Und auch nicht an die 68,37 Meter, die Harting 2016 in Rio de Janeiro die olympische Goldmedaille brachten. Aber sind 62,87 Meter und Platz drei in Deutschland nicht prima für einen Sportler, der ein, zwei Jahre vorher zwischen Panikattacken und dunkler, bleierner Schwere seinen Sport nur noch als Rettungsanker, aber nicht als Selbstoptimierung wahrnehmen konnte?

Im Kasseler Auestadion blies kein Wind, es gab kaum Thermik, kaum Aerodynamik. Beim Kraftwerfen kam keiner auf große Weiten: Besser als Christoph Harting waren der 25 Jahre alte Magdeburger Henrik Janssen, der mit 63,93 Metern seinen ersten deutschen Titel gewann, und der 20 Jahre alte Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge mit 63,57 Metern.

Die WM-Qualifikation für Harting ist kaum mehr möglich. Damit hatte er gerechnet. Der deutsche Verband nominiert vorrangig Meister und Zweitplatzierte der Titelkämpfe für die WM in Budapest vom 19. bis 27. August und verlangt eine Bestätigungsnorm von 64,50 Metern. Harting warf seinen Diskus kürzlich bei einem Meeting in Graz auf 63,22 Meter. Über die Weltranglistenplatzierung schafft er es auch nicht zur WM.

Aber Harting hatte wieder Spaß im Wettkampf, das war ihm anzusehen. „Ich habe mich gut präsentiert. Ich war da“, meint er. Seine Saison endet im September in Thum. Zuvor hat er einige Wettkämpfe geplant, um am Ende eine adäquate Weite stehen zu haben: So um die 64, 65 Meter. Die waren in Kassel nicht drin. Harting sagt, das finde er schade.