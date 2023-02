Platz eins greifbar: Union als Favorit ins Schalke-Spiel Statistiken spielen für Urs Fischer keine Rolle. Der Union-Trainer warnt auch vor Schlusslicht Schalke. Läuft alles normal, sind die Berliner aber am Sonntag... dpa

Berlin -Der 1. FC Union hat seit 15 Partien kein Bundesliga-Heimspiel mehr verloren, Schalke 04 ist seit 37 Spielen im Fußball-Oberhaus auswärts sieglos. Berlins Trainer Urs Fischer sind vor dem Duell an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zwischen dem Tabellen-Zweiten und dem Schlusslicht aber alle Statistiken egal. „Alles, was gewesen ist, interessiert mich nicht. Es wird ein ganz schwieriges Spiel. Es gilt anzuknüpfen an die Leistungen der letzten Spiele“, forderte der Schweizer.