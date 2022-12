Platz zwei als Ziel: Eastside will sich rehabilitieren Nur drei Tage nach der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen UCAM Cartagena wollen die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside im Rematch die passende Reaktio... dpa

Berlin -Nur drei Tage nach der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen UCAM Cartagena wollen die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside im Rematch die passende Reaktion zeigen. Mit einem Sieg in der Frauensporthalle des Freizeitforums Marzahn will der deutsche Meister am Freitag (18.30 Uhr) so hoch wie möglich gewinnen, um zumindest Platz 2 und den damit verbundenen Einzug in die K.o.-Runde des Königswettbewerbs zu sichern.