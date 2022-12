Platzverweis war es wert: Kameruns Aus mit „besonderem Sieg“ Als erste afrikanische Mannschaft hat Kamerun Rekord-Weltmeister Brasilien bei einer WM geschlagen. Die Freude über diesen historischen Sieg überwog bei manc... dpa

Lusail -Eric Maxim Choupo-Moting starrte fassungslos durch das imposante Rund des Finalstadions in Lusail, den Jubel einiger seiner Teamkollegen und sogar seines Trainers Rigobert Song konnte der Stürmer des FC Bayern München offenbar nicht so recht nachvollziehen. Kamerun war bei der WM in Katar in der Vorrunde ausgeschieden, wie jedes Mal außer bei dem legendären Viertelfinal-Einzug 1990. Für Freude war da bei Choupo-Moting kein Platz.