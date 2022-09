Playoffs verpasst: Berlin Thunder setzt auf Entwicklung Die Playoffs verpasst, aber den Optimismus nicht verloren: Bei Berlin Thunder geht der Blick schon voraus in die nächste Spielzeit der European League of Foo... dpa

ARCHIV - Ein Footballhelm liegt vor einem Spiel auf dem Rasen. Michael Hundt/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Playoffs verpasst, aber den Optimismus nicht verloren: Bei Berlin Thunder geht der Blick schon voraus in die nächste Spielzeit der European League of Football (ELF). „Ich bin stolz. Wir haben das Ding im Vergleich zum Jahr davor umgedreht. Auch in der Organisation“, sagte Ex-NFL-Profi und Sportdirektor Björn Werner. „Wir hatten im Schnitt 3500 Fans im Stadion. Das ist alles ein Erfolg für die Franchise. Jetzt wollen wir die nächsten Puzzlestücke hinzufügen, damit wir in der kommenden Saison die Playoffs erreichen.“