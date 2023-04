Pokal-Blamage des BFC: Konsequenzen in nächster Saison Der BFC Dynamo hat mit dem Debakel im Berliner Landespokal eine große Chance auf viel Geld und Werbung verspielt. Die Ambitionen des Clubs bleiben aber weite... dpa

ARCHIV - Ein Fußball liegt im Netz. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Dem Debakel des BFC Dynamo im Halbfinale des Berliner Landespokals folgen weitreichende Konsequenzen bis in die kommende Spielzeit in der Fußball-Regionalliga. „Die Chance war da, in der kommenden Saison im DFB-Pokal zu spielen“, sagte BFC-Presssprecher Martin Richter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, einen Tag nach der 1:5-Blamage beim zwei Klassen tiefer spielenden Berlin-Ligisten Sparta Lichtenberg, „ein ausverkauftes Sportforum wäre eine gute Werbung gewesen.“ Bei einem Einzug in das Finale am 3. Juni hätte der BFC Dynamo gegen den Oberligisten TuS Makkabi gespielt, der am Ostersonntag im ersten Halbfinale den Regionalligisten Viktoria Berlin mit 3:2 überrascht hatte.