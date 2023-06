Pokal im Hintergrund: Für Energie Cottbus zählt Aufstieg

Cottbus -Den Rekord als Brandenburgs häufigster Cupsieger nehmen die Fußballer von Energie Cottbus gerne mit - ein möglicher elfter Triumph im Landespokal soll für die Lausitzer aber nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in die 3. Liga sein. Kurz nach dem Finale am Samstag gegen Regionalliga-Konkurrent FSV Luckenwalde im Stadion der Freundschaft (12.15 Uhr/ARD-Konferenz) stehen die zwei Relegationsspiele am 7. und 11. Juni gegen die SpVgg Unterhaching um den Aufstieg in die 3. Liga an.

Trotz der Playoffs gegen den Bayern-Champion liegt der Fokus in der Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz erst auf dem Finale, bei dem Cottbus mit einem Sieg zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen würde. Derzeit teilt man sich den Rekord mit dem SV Babelsberg 03.

„Wenn wir unseren Fußball spielen, dann sollten wir das Spiel gewinnen. Aber wir nehmen Luckenwalde sehr ernst, weil es ein sehr guter Gegner ist“, sagte Energie-Kapitän Axel Borgmann und lobte ausdrücklich den Endspiel-Kontrahenten: „Luckenwalde hat die Qualität, gegen die vermeintlich stärkeren Mannschaften immer sehr gut Fußball zu spielen, weil sie wie wir einen fußballerischen Ansatz haben.“

Der FSV Luckenwalde beendete die Saison 2022/23 mit 44 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Energie Cottbus holte zwar 70 Punkte. Aber der Meister stolperte ausgerechnet in Luckenwalde und musste Anfang Februar eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

Energie Cottbus hatte sich im Landespokal-Halbfinale gegen den VfB Krieschow mit 4:0 durchgesetzt. Der FSV Luckenwalde gewann bei Einheit Bernau 3:0. Der Gewinner des Endspiels qualifiziert sich für die 1. Runde des DFB-Pokals vom 11. bis 14. August. Außerdem winkt eine Einnahme von knapp 210.000 Euro aus der Zentralvermarktung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Auch die würden sie bei Energie Cottbus gerne mitnehmen.