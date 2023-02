Pokalsieg für BR Volleys: Weiterer Schritt im Reifeprozess Die Führungsspieler Grankin und Patch haben die BR Volleys verlassen. Mit flachen Hierarchien bleiben die Berliner aber auf dem Erfolgsweg. dpa

Die Spieler der Berlin Volleys feiern den Pokalsieg. Uwe Anspach/dpa

Berlin -Der sechste nationale Pokaltitel ist für die BR Volleys nach dem großen Umbruch vor der Saison ein Mosaikstein im Reifeprozess. „Das war ein großer Schritt in der Entwicklung unseres noch jungen Teams“, sagte Trainer Cedric Enard nach dem 3:1-Sieg gegen die SWD powervolleys Düren in Mannheim am Sonntag.