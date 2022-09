Pokaltermin steht: Union am 19. Oktober gegen Heidenheim Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Ansetzungen der zweiten DFB-Pokalrunde zeitgenau terminiert. Danach empfängt Bundesligist 1. FC Union Berlin den Zwei... dpa

Frankfurt/Main/Berlin -Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Ansetzungen der zweiten DFB-Pokalrunde zeitgenau terminiert. Danach empfängt Bundesligist 1. FC Union Berlin den Zweitligisten FC Heidenheim am 19. Oktober, wie der DFB am Mittwoch bekanntgab. Die Begegnung im Stadion An der Alten Försterei wird um 20:45 Uhr angepfiffen.