Polizei muss einschreiten: Fanpartys nach Marokko-Sieg

Berlin (dpa) – -Die Polizei hat nach dem Überraschungssieg der Nationalmannschaft Marokkos bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mehrere Fanpartys in Charlottenburg und Neukölln auflösen müssen. Marokko hatte kurz zuvor als erste Nationalmannschaft vom afrikanischen Kontinent das Halbfinale der WM erreicht. In der City West rund um den Hardenberg- und Breitscheidplatz verhinderten die Einsatzkräfte dabei einen Autokorso mit rund 250 Fahrzeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.