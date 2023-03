Portugal setzt in EM-Quali auf Ronaldo

Lissabon -Cristiano Ronaldo wird wie erwartet weiter für Portugals Fußball-Nationalteam auflaufen. Neben dem 38 Jahre alten Superstar nominierte der neue Trainer Roberto Martínez in Lissabon auch drei Bundesliga-Profis für die anstehenden Partien in der EM-Qualifikation.

Neben João Cancelo (FC Bayern München) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) steht erstmals auch Diogo Leite (1. FC Union Berlin) im Aufgebot der Seleção. Die Portugiesen treffen in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland am 23. März auf Liechtenstein und treten drei Tage später in Luxemburg an.

Nach der enttäuschenden WM in Katar und seinem Wechsel nach Saudi-Arabien hatte es Zweifel gegeben, ob der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo weiter für die Portugiesen auflaufen wird. Martínez erklärte, warum er auf den Angreifer setzt. „Ein Spieler wie Cristiano kann viel Erfahrung reinbringen, er ist eine sehr wichtige Figur für die Mannschaft“, sagte der Spanier. „Ich denke, dass Cristiano die Möglichkeit hat, der Mannschaft zu helfen.“