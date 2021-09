Berlin - Die erste Dienstreise von Thomas Päch im neuen alten Job hatte es in sich: Zehn Tage tourten die Basketballer von Alba Berlin bis zum vergangenen Sonntag quer durch Europa. Aufenthalte in Frankreich und der Türkei sowie insgesamt fünf Testspiele standen auf dem Plan. Für Albas Spieler boten diese eine willkommene Möglichkeit, sich vor dem Saisonstart am kommenden Donnerstag gegen Bonn unter Wettkampf Bedingungen einzuspielen. Für Thomas Päch waren sie eine Chance, sich wieder an die Arbeit als Assistenztrainer zu gewöhnen.

Insgesamt neun Spielzeiten hat Päch als solcher bereits in der Basketball Bundesliga (BBL) verbracht, die letzten vier davon bis 2019 bei Alba Berlin. Dass er sich in diesem Sommer nun dennoch erst einmal wieder in die Rolle als Assistent einarbeiten musste, liegt daran, dass er seit 2019 als Head Coach auf den Trainerstühlen der BBL-Hallen saß – zunächst für die Baskets Bonn, dann für Rasta Vechta. Beide Male konnten seine Teams die Erwartungen an sie nicht erfüllen, beide Male musste er als Trainer vorzeitig gehen. Bei Alba tritt der nun vorerst zurück ins zweite Glied hinter Cheftrainer Israel Gonzalez. Als Rückschritt aber sieht er das keinesfalls.

Bei Angebot von Alba Berlin nicht lange überlegt

So musste Thomas Päch auch nicht lange überlegen, als er im Sommer das Angebot bekam, zu Alba zurückzukommen. Die Gründe, die für diesen Schritt gesprochen hätten, seien zahlreich gewesen, erzählt er. Zahlreich und divers. Zum einen wäre da das Sportliche: „Bei Alba arbeite ich jetzt beim deutschen Meister der letzten beiden Jahre und in der Euroleague“, sagt Päch mit hörbarer Begeisterung. Hinzu kommt das Private: „Ich bin gerade nochmal Vater von Zwillingen geworden“, erzählt der 38-Jährige. Allein schon mit Blick auf seine in Berlin lebende Familie sei also klar gewesen: „Wenn ich die Chance habe, bei Alba zu arbeiten, dann werde ich das machen.“

Umgekehrt dürfte man sich bei den Berlinern wohl in etwa gesagt haben: Wenn man die Chance hat, Thomas Päch als Assistenztrainer zurückzuholen, sollte man das machen. So ist die Rückkehr des Trainers, der einst im eigenen Jugendprogramm ausgebildet wurde, auch für Alba ein großer Gewinn. Nach der Beförderung von Israel Gonzalez zum Nachfolger von Coach Aito Garcia Reneses war schließlich ein Assistenztrainerposten vakant. Und Päch scheint die Idealbesetzung zu sein. „Ich weiß, wie die Dinge bei Alba laufen und wie Israel arbeitet. Dazu kenne ich viele der Spieler“, sagt er. Ohne lange Eingewöhnungszeit kann er sofort helfen und seinen Teil zur Arbeit des Trainerteams beitragen.

Zuvor galt es für Päch jedoch, die vergangenen beiden Jahre zu analysieren, um sie dann ad acta legen zu können. „Ich habe zweimal unter guten Bedingungen eine Chance als Head Coach bekommen und habe es zweimal versemmelt“, sagt Päch trocken, ohne dabei bitter zu klingen. Wehmütig scheint er nicht zu sein. „Ich habe aus den letzten beiden Jahren unglaublich viel gelernt und mitgenommen“, sagt er stattdessen.

Das neue Wissen kann und will Päch nun auch in seine Arbeit bei Alba einfließen lassen. Zum Beispiel kann er sich nun besser in die Rolle seines Cheftrainers hineinversetzen. Eine wertvolle Fähigkeit, wie er selbst erklärt: „Als Assistant Coach kannst du viele tolle Ratschläge geben und dumm rumquatschen, aber die Entscheidungen trifft ein anderer. Erst, wenn du plötzlich selbst entscheiden musst, merkst du, wie schwer das ist und wie vielschichtig die Dinge sind.“ Das Bestreben, irgendwann wieder Head Coach und somit auch Entscheider zu sein, hat Päch dennoch: „Irgendwann werde ich es wieder versuchen.“

Thomas Päch weiß Arbeit der Assistenztrainer sehr zu schätzen

Seiner Zufriedenheit mit der neuen Arbeit als Assistenztrainer bei Alba widerspricht das keinesfalls. Auch, weil deren Beitrag oft unterschätzt und übersehen wird. Zwar stehen die Cheftrainer naturgemäß im Fokus, nichtsdestotrotz prägen deren Assistenten die Arbeit eines Trainerteams und die Spiele einer Mannschaft maßgeblich. Ihr Videostudium, die Gegneranalyse und auch die individuelle Arbeit mit den eigenen Spielern bilden schließlich die Grundlage für die Entscheidungen des Head Coachs. „Gute Assistenztrainer sind unglaublich wichtig und wertvoll, weil sie in vielen Dingen sehr entlasten können“, sagt Päch.

Genau das hat eer sich bei Alba nun erneut zum Ziel gemacht. Und auch die Tatsache, dass es gleich zum Saisonauftakt zu einem Duell mit seinem ehemaligen Bonner Arbeitgeber kommt, bringt Thomas Päch nicht dazu, sich auf den Stuhl des Cheftrainers zurückzuwünschen. Stattdessen sagt er: „Eine bessere Situation als hier in Berlin gibt es gerade nicht. Ich genieße es einfach, wieder bei Alba und zu Hause zu sein.“