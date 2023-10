Potsdam Royals küren sich zum deutschen Football-Champion

Essen/Potsdam -Die Potsdam Royals haben im 44. German Bowl am Samstagabend gegen Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns mit einem eindrucksvollen 34:7 (6:7, 16:0 - 0:0, 12:0) zum ersten Mal den Meistertitel der German Football League geholt. Für die Brandenburger war es im dritten Duell nach dem GFL-Halbfinale 2021 und dem Endspiel im vergangenen Jahr der erste Erfolg in einer wichtigen Partie gegen die „Einhörner“ und zugleich der größte Triumph in der noch kurzen Clubgeschichte.

Seit 2018 sind die „Königlichen“ in der deutschen Top-Liga im American Football präsent. Nach Halbfinale 2021 und Vizemeisterschaft 2022 galten sie in diesem Jahr als Favorit auf den Titel. Und Potsdam begann stark, ging schnell in Führung und agierte unter Führung des überragenden Quarterbacks Jaylon Henderson, der mit Läufen und Pässen brillierte und seine Mitstreiter variabel einsetzte, wie aus dem Football-Lehrbuch. Nur zu Beginn bot Hall noch Paroli, führte nach dem ersten Viertel sogar 7:6.

Dann aber schaltete und waltete Potsdam nach Belieben, machte zwei weitere Touchdowns und punktete dazu mit zwei Zwei-Punkte-Conversions. Der Halbzeitstand von 22:7 glich einer Vorentscheidung - und er war es auch. Das dritte Viertel blieb auf beiden Seiten ohne Punkte, Hall fand keine Mittel, den Rückstand zu verkürzen und vergab ein Field Goal. Hendersons dritter Touchdown zu Beginn des Schlussviertels und Defensive Backs Michael Lawson Touchdown-Lauf über fast ganze Spielfeld erhöhten das Resultat auf 34:7.