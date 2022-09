Potsdam Royals souverän im Halbfinale, aus für Berlin Adler Die Potsdam Royals haben ihre beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und stehen im Playoff-Halbfinale der German Football League. Die in der regulären Saiso... dpa

ARCHIV - Ein Footballhelm liegt vor einem Spiel auf dem Rasen. Michael Hundt/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Potsdam Royals haben ihre beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und stehen im Playoff-Halbfinale der German Football League. Die in der regulären Saison bereits unbesiegten American Footballer setzten sich im Viertelfinale am Samstag gegen die Straubing Spiders mit 66:25 (30:22) durch. Im Halbfinale treffen sie am 24. oder 25. September erneut im Stadion Luftschiffhafen auf die Cologne Crocodiles. Aufsteiger Berlin Adler verlor sein Playoff gegen Schwäbisch Hall Unicorns mit 21:35 (21:28). Das Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt/Main statt.