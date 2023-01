Potsdamer Volleyballerinnen kassieren Rückschlag

Potsdam -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Gruppenphase der Champions League gegen den Favoriten Igor Gorgonzola Novara aus Italien einen Rückschlag kassiert. Das Team von Guillermo Naranjo Hernández verlor am Dienstagabend in der heimischen MBS-Arena gegen das italienische Spitzenteam 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 13:25). Trotzdem bleiben die Potsdamerinnen weiter im internationalen Wettbewerb.

Damit kann der SCP in der Gruppe nicht mehr auf Platz zwei springen, der den Verbleib in der Königsklasse sichert. Auch die Qualifikation als bester Gruppendritter ist unwahrscheinlich. Die restlichen Gruppendritten rutschen jedoch in den zweitrangigen CEV-Pokal. Der Vierte Roter Stern Belgrad kann die Potsdamerinnen in der Gruppe C nicht mehr überholen. Der dritte Platz war auch das von Sportdirektor Toni Rieger ausgegebene Ziel. Im letzten Spiel der Gruppenphase trifft der SCP am 8. Februar in der Potsdamer MBS Arena auf Belgrad.

Den ersten Satz gestalteten die Potsdamerinnen knapp. Im zweiten Satz zogen die Italienerinnen dann schon deutlicher davon. Doch den dritten Abschnitt gewannen die Gastgeberinnen wie bislang immer in dieser Champions-League-Saison. Im vierten Satz zeigten die Gäste dann aber wieder ihre ganze Klasse.