Potsdams Spielerinnen: Im Schnelldurchlauf ins Halbfinale

Potsdam -In den 20 Spielen der Bundesliga-Hauptrunde haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam als Drittplatzierte den Sechsten VfB Suhl in der Tabelle mit 21 Punkten Vorsprung abgehängt. Am Samstag (19.00 Uhr) treffen beide Mannschaften nun in Potsdam zum Auftakt des Viertelfinales aufeinander. „Wir wollen in zwei Spielen ins Halbfinale“, hofft SCP-Sportchef Toni Rieger darauf, die Play-off-Serie im Modus Best-of-three gegen die Thüringerinnen im Schnelldurchlauf erledigen zu können.