Volleyballerinnen des SC Potsdam verlieren das erste Finalspiel in Stuttgart 1:3

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind mit einer Niederlage ins Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Beim Titelverteidiger MTV Stuttgart unterlagen die Brandenburgerinnen am Dienstag zum Auftakt der Serie Best of five mit 1:3 (21:25, 22:25, 25:17, 19:25). Vor 2142 Zuschauern in der fast ausverkauften Stuttgarter Arena waren Hester Jasper (15 Punkte) und Anett Nemeth (14) die erfolgreichsten Angreiferinnen bei den Gästen. Die zweite Begegnung findet am Samstag in der Potsdamer MBS-Arena statt.

In der Neuauflage des letztjährigen Finales zeigte sich der SC Potsdam dem Kontrahenten im ersten Satz lange Zeit ebenbürtig. Doch bei 19:20 brach der Spielfluss bei den Gästen ab. Maria Segura erzielte für Stuttgart den wichtigen Punkt zum 22:19, der folgende und vorentscheidende Punkt zum 23:19 resultierte aus einem Annahmefehler von Potsdams Kapitänin Laura Emonts.

Starke Aufschläge von Savic

Die Stuttgarterinnen schien danach in einen Flow zu kommen. Gegen die Angriffe der sprunggewaltigen US-Amerikanerin Krystal Rivers fanden die Gäste keine Mittel. Auch einige spektakuläre Rettungstaten von SCP-Libera Aleksandra Jegdic änderten an der Überlegenheit des Titelverteidigers in dieser Phase nichts. Zeitweise führte Stuttgart im zweiten Durchgang mit acht Punkten Vorsprung (21:13). Potsdam kam nach einer Aufschlagserie von Maja Savic zwar noch mal auf 20:23 heran, konnte aber den Satzverlust nicht mehr abwenden.

Die Gäste bewiesen jedoch Moral. Mit starken Aufschlägen von Maja Savic, Anett Nemeth und Sarah van Aalen erhöhten sie im dritten Abschnitt den Druck auf den Gegner beträchtlich. Aber das Hoch des SC Potsdam hielt nicht lange an. Eine 6:3-Führung zu Beginn des vierten Satzes wurde durch eine Serie mit 0:7 Punkten schnell zunichtegemacht. Die Stuttgarterinnen fanden ihre Sicherheit wieder und ließen sich nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen.