Preis der Deutschen Einheit: India Favoritin in Hoppegarten

Berlin -Der 32. Preis der Deutschen Einheit ist am Montag das herausragende der acht Rennen auf der Galopprennbahn Hoppegarten. Die renommierte Zuchtprüfung für dreijährige und ältere Pferde führt über die Mitteldistanz von 2000 Metern. Sieben Pferde werden bei dem Rennen, das mit 55 000 Euro dotiert ist, an den Start gehen.

Favoritin ist die vierjährige Stute India. Sie hat in Hoppegarten bereits im Fürstenberg-Rennen ein wertvolles Rennen gewonnen und wird erneut vom mehrfachen Champion Andrasch Starke geritten. Für den Sieg gibt es 32.000 Euro.

„Unser Pferd mag diese Bahn, Besitzer Manfred Ostermann hat extra auf ein Rennen in Paris am Samstag verzichtet und India für Berlin mit zusätzlichen Kosten nachgenannt“, sagte Trainer Waldemar Hickst. Weitere Anwärter auf den Sieg sind Best of Lips (Martin Seidl) und der dreijährige Hengst Queroyal (Eddie Pedroza).

Auch im zweiten Hauptereignis, dem BBAG-Auktionsrennen mit einer Dotierung von 52.000 Euro ist Starke in der Favoritenposition.

„Unser historisch bedeutungsvoller Renntag ist stets der publikumsstärkste einer jeden Saison und etwas Besonderes für die Besucher. Denn die Menschen spüren, dass die Deutsche Einheit der Rennbahn ganz neue Möglichkeiten gegeben hat“, sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh am Donnerstag.