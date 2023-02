Premier League: Darts-Weltmeister Smith auf Kurs Weltmeister Michael Smith ist nun auch in der Premier League auf Kurs. In Glasgow holt er sich seinen ersten Einzelsieg im Jahr 2023. Ein Ex-Weltmeister ist ... dpa

Glasgow -Diesmal hat sich Michael Smith das monatelange Warten in der Darts Premier League erspart. Der Weltmeister aus England ist nach seinem Einzeltitel in Glasgow Tabellenführer und nimmt Kurs auf die Playoffs, die am 25. Mai in London steigen.