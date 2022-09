Premiere beim DFB mit Pressesprecherin Franziska Wülle Erstmals in der DFB-Geschichte leitet eine Frau die Pressekonferenzen von Hansi Flick und den Nationalspielern. In Frankfurt am Main gab es die Premiere mit ... dpa

Gab ihren Einstand auf dem Podium des DFB: Pressesprecherin Franziska Wülle. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main -Erstmals in der DFB-Geschichte leitet eine Frau die Pressekonferenzen von Hansi Flick und den Nationalspielern. In Frankfurt am Main gab es die Premiere mit Franziska Wülle, der neuen Pressesprecherin der Fußball-Nationalmannschaft.