Premiere für Multisportevent „Inklusiv Gewinnt Potsdam“

Potsdam -Unter dem Motto „Inklusiv Gewinnt Potsdam“ steigt am Sonntag im Luftschiffhafen Potsdam das erste inklusive Multisportfest. Athletinnen und Athleten aus der olympischen und paralympischen Bewegung sind gemeinsam am Start mit Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics. „Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Ich war von Anfang an von der Idee überzeugt. Das Konzept hat Potenzial“, sagte Katarina Witt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. Die zweimalige Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen ist Schirmherrin der Premiere und unterstützt die Veranstaltung mit ihrer Stiftung.

Am Start erwartet wird unter anderem bei den Schwimm-Wettkämpfen der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Florian Wellbrock (SC Magdeburg), die dreimalige Paralympics-Medaillengewinnerin Verena Schott (BPRSV Cottbus) und die Special-Olympics-Siegerin Nicole Pietschmann (SC Brandenburg). Daneben gibt es Entscheidungen im Kanurennsport, in der Leichtathletik und beim Sitzvolleyball. „Durch einen speziellen Modus werden die Leistungen direkt und fair vergleichbar - wer zum Beispiel als Erster über die Ziellinie läuft, hat gewonnen“, sagte Sportdirektor Torsten Püschel bei der Vorstellung. Umrahmt wird die Premiere von „Inklusiv Gewinnt Potsdam“ von einem Familiensportfest, auf dem sich 25 Verbände und Initiativen vorstellen und zum Mitmachen einladen.