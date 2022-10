Premiere: Schiedsrichterin pfeift in Serie A Erstmals in der Geschichte des italienischen Fußballs wird an diesem Wochenende ein Erstligaspiel der Männer von einer Schiedsrichterin gepfiffen. Maria Sole... dpa

Sassuolo -Erstmals in der Geschichte des italienischen Fußballs wird an diesem Wochenende ein Erstligaspiel der Männer von einer Schiedsrichterin gepfiffen. Maria Sole Ferrieri Caputi ist für die Serie-A-Partie von Sassuolo Calcio gegen US Salernitana am Sonntag (15.00 Uhr) vorgesehen.