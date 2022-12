Premiere und Rekord für Kane: England besiegt Senegal 40 Minuten müht sich England gegen Außenseiter Senegal, dann ändert das Führungstor das komplette Spiel. Kanes WM-Torflaute ist beendet, nun folgt das große ... Patrick Reichardt , Miriam Schmidt und Tom Bachmann , dpa

Englands Torschütze Jordan Henderson jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Senegal mit Jude Bellingham. Robert Michael/dpa

Al-Chaur -Englands Fans sangen lautstark „God Save the King“, die Profis um Rekordtorjäger Harry Kane zeigten stolz ihre geballten Fäuste in die TV-Kamera: Die Three Lions haben nach Startschwierigkeiten locker das WM-Viertelfinale erreicht und fiebern nun dem Showdown mit Weltmeister Frankreich entgegen.