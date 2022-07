London - Der britische Thronfolger Prinz William hat Englands Fußball-Frauen nach dem 4:0 gegen Schweden zum Erreichen des Endspiels bei der Europameisterschaft im eigenen Land gratuliert.

„Glückwunsch an die Lionesses zum Einzug ins Euro-2022-Finale am Sonntag“, schrieb er nach dem Spiel auf Twitter. „Das ganze Land ist so stolz auf alles, was ihr erreicht. Wir glauben an euch und werden euch bis zum Ende unterstützen.“ Seine persönliche Nachricht unterschrieb William wie üblich mit einem W.

Schon vor der Partie in Sheffield, bei der Beth Mead (34. Minute), Lucy Bronze (48.), Alessia Russo (68.) Fran Kirby (76.) für die Lionesses trafen, hatte der Prinz dem Team von Trainerin Sarina Wiegman viel Erfolg gewünscht. „Das ganze Land steht hinter euch“, schrieb der 40 Jahre alte Fußballfan, der auch der Präsident des englischen Fußballverbands ist.

Die Engländerinnen, die zum ersten Mal seit 2009 wieder im Endspiel stehen und bislang noch nie ein großes Turnier gewonnen haben, treffen am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion entweder auf Deutschland oder Frankreich. Der Gegner wird am Mittwochabend in Milton Keynes ermittelt.