Prinz William und Charlotte wünschen Fußballerinnen Glück

London -Der britische Thronfolger Prinz William (41) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (8) haben den englischen Fußballerinnen für das Finale der Weltmeisterschaft in Australien am Sonntag eine Video-Botschaft geschickt.

„Lionesses, wir wollen euch ein riesiges "Good Luck" für morgen wünschen. Es tut uns leid, dass wir nicht selbst dabei sein können“, sagt William in dem 14-sekündigen Clip, den der Kensington-Palast am Samstag auf X, vormals Twitter, veröffentlichte. England spielt am Sonntag gegen Spanien.

Prinz William nicht in Sydney

Neben Charlotte auf einer Holzbank sitzend, fügte William hinzu: „Wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt, und die Millionen, die ihr hier und auf der ganzen Welt inspiriert habt. Geht raus und genießt es richtig!“ Charlotte, die einen Fußball auf dem Schoß hatte, ruft in die Kamera: „Viel Glück Lionesses.“

Englands Fußballerinnen werden wegen des Wappentiers des Landes als "Löwinnen" bezeichnet. Für die Männer hat sich hingegen der Spitzname "Three Lions" (drei Löwen) eingebürgert.

Williams Ankündigung, nicht zum Finale nach Sydney zu reisen, hatte in Großbritannien teils für Kritik gesorgt. Begründet hatte der Thronfolger die Absage mit dem Klimaschutz, weil es sich nur um eine absehbar kurze Reise handeln würde.