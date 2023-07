Probleme an der Hüfte: Müller reist aus Trainingslager ab

Rottach-Egern -Thomas Müller hat das Trainingslager des FC Bayern München am Tegernsee vorzeitig beendet.

Wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte, wird der Offensivspieler wegen muskulärer Problemen an der linken Hüfte individuelle Einheiten in München absolvieren. Der FC Bayern trainiert noch bis zum Donnerstag am Tegernsee, wo am Dienstagabend (18.30 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen den Kreisklasse-Club FC Rottach-Egern ansteht.

Müller war bereits in der Vorsaison vor der Fußball-Weltmeisterschaft von Hüftproblemen gebremst worden. Im nun reiferen Profi-Alter von 33 Jahren spürt der Vize-Kapitän seinen Körper mehr als früher. Für seine Verhältnisse ungewöhnlich oft musste der nicht sehr verletzungsanfällige Weltmeister von 2014 in der vergangenen Saison pausieren.

Alternative: Lauftraining

In der Einstimmung auf den Trainingsstart hatte sich Müller unter anderem mit Lauftraining fit gehalten. „So ganz habe ich das Lauftraining noch nie geliebt, aber es gehört einfach zum Job. Und meine gute Fitness hat mir meine ganze Karriere über sehr geholfen“, hatte er erklärt.

Ebenfalls ein individuelles Programm steht weiter für Nationaltorhüter Manuel Neuer und zum Start der Vorbereitung für Innenverteidiger Matthijs de Ligt an. „Wenn alles so bleibt, wird er nach dem Trainingslager einsteigen und auch mit nach Asien reisen. Manuel Neuer bekommt weiterhin ein individuelles Programm, er wird pendeln zwischen Athletiktraining und individuellem Torwarttraining“, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Asien-Reise ohne Neuer

Die Asien-Reise vom 24. Juli bis 3. August kommt für Neuer noch zu früh, ebenso der Supercup am 12. August gegen Pokalsieger RB Leipzig und der Bundesliga-Start am 18. August bei Werder Bremen. „Wichtig ist, dass er Schritt für Schritt weitermacht. Wenn er dann mal teilintegriert ist, wird er voraussichtlich nicht viel Zeit brauchen, um in die ganz spezifischen Abläufe reinzukommen“, sagte Tuchel. Am Tegernsee absolvierten die Stars am Montagvormittag eine weitere Einheit.