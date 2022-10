Profi Kluge bei WM für Madison und Punktefahren gesetzt Ausdauer-Bundestrainer Tim Zühlke will bei den Bahnradsport-Weltmeisterschaften in St. Quentin-en-Yvelines bei Paris (12. bis 16. Oktober) World-Tour-Profi R... dpa

Roger Kluge aus Deutschland auf der Bahn. Sebastian Gollnow/dpa/Archiv

Frankfurt/Oder -Ausdauer-Bundestrainer Tim Zühlke will bei den Bahnradsport-Weltmeisterschaften in St. Quentin-en-Yvelines bei Paris (12. bis 16. Oktober) World-Tour-Profi Roger Kluge aus Ludwigsfelde im Madison und Punktefahren einsetzen. „Roger ist nach seinen Auftritten bei der Europameisterschaft in München fest eingeplant“, sagte Zühlke zu Beginn des abschließenden WM-Vorbereitungslehrgangs in Frankfurt (Oder).