Ältester Boxweltmeister der Geschichte: Firat Arslan gewinnt zum Karriereende

Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Aber Firat Arslan sagte nach seinem letzten Boxkampf, er habe immer daran geglaubt. In der ausverkauften Göppinger EWS-Arena hatte der 53 Jahre alte Profiboxer vor 6000 Zuschauern seinen Gegner zum dritten Mal mit einem harten Schlag zu Boden geschickt. Der Bosnier Edin Puhalo (35) kniete im Ring, das Publikum jubelte. Technischer K.o. in Runde sechs, aus Puhalos Ecke kam ein Handtuch geflogen, aber der Ringrichter hatte den Kampf ohnehin schon abgebrochen. Jetzt kniete Arslan, küsste den Ringboden, dankte demjenigen, den er den „lieben Gott“ nennt.

Es ging um den Gold-Weltmeistertitel des Weltverbandes WBA im Cruisergewicht. Für Arslan ging es darum, als ältester Weltmeister in die Geschichte des Profiboxens einzugehen, etwas zu hinterlassen, den Beweis zu erbringen, dass ein Ziel erreichbar für denjenigen ist, der daran glaubt, dafür arbeitet, alles dafür gibt. „Vielen, vielen Dank an alle, die immer an mich geglaubt haben“, sagte er, „immer wieder war ich abgeschrieben, aber immer wieder bin ich zurückgekommen.“

2007 wurde Arslan in Dresden zum ersten Mal Weltmeister

Vor seinem 55. Sieg im 67. Profikampf hatte sich Arslan zehn Wochen lang im Höhentrainingslager in Erzurum vorbereitet. Er hatte die Einschulung seiner Zwillingstöchter verpasst. Seine Frau Dilek hatte unterdessen die Abschiedsgala in Göppingen organisiert: Security, Catering, Marketing, Sponsoring, Ehrengäste, Medien. Es war einerseits ein finanzielles Risiko. Andererseits sollte es ein würdiger Abschied vom Profiboxen werden. Das wurde es. „Der Boxer Firat Arslan soll als der in Erinnerung bleiben, der niemals aufgegeben hat. Ich schaue mit Demut und Dankbarkeit zurück auf achtzehn Jahre in den Top 10 der anerkannten Weltverbände“, hatte Arslan ins Programmheft geschrieben.

1997 hatte er als Profi begonnen. 2007 wurde er in Dresden Weltmeister im Cruisergewicht, als er Virgil Hill besiegte, 2023 endet die Karriere im Ring damit, dass er den amerikanischen Boxer Bernhard Hopkins, der bei seinem WM-Sieg 48 Jahre alt war, als ältesten Weltmeister der Boxgeschichte ablöste. „Ich möchte mich beim lieben Gott bedanken, dass er mir diese Power gegeben hat“, sagte Arslan. „Ich bin nach 16 Jahren wieder an der Weltspitze. Ich freu mich einfach und bin dankbar.“

Boxtrainer Ulli Wegner war aus Berlin nach Göppingen angereist, weil er Arslan und seine Boxkarriere, bei der er kaum von großen Promotern oder gar Startrainern unterstützt wurde, schätzt: „Wie er das in seinem Alter gemacht hat, war beeindruckend. Ganz große Klasse, denn der andere konnte richtig hauen“, sagte Wegner. Arslans Freund, der frühere Profiboxer Luan Krasniqi, der seine Karriere 2008 beendete und früher öfter in Arslans Ecke sekundierte, hatte in Sitzreihe eins beobachtet, wie sein Weggefährte einige Treffer wegsteckte, ehe er, angefeuert vom Publikum, die Oberhand gewann: „Heute hat Firat bewiesen, dass man mit 53 so ’ne Leistung bringen kann. Firat ist ein Phänomen. Unglaublich.“

In seiner Sportschule bildet Firat Arslan Nachwuchsboxer aus

Nach 35 Jahren im Ring als Amateur und Profi steigt Arslan nicht mehr in den Ring – es sei denn, es käme doch noch ein Hammerangebot aus England, den USA, Australien oder Frankreich, sagte der Deutschtürke, der in Süßen aufwuchs. „Hier in Göppingen werde ich nicht mehr kämpfen.“ Dort wird es künftig wohl aber einmal im Jahr die Firat-Arslan-Boxnacht geben, wo auch Boxer aus der Sportschule auftreten, die Arslan mit seiner Frau vor zwei Jahren gründete.

„Wir haben in der kurzen Zeit schon eine Deutsche Meisterin und vier württembergische Meister bei uns. Ich bin so stolz auf meine jungen Nachwuchssportler“, sagte Arslan, „ich will den Kindern Werte beibringen: Disziplin, Respekt, Fleiß.“ Werte, für die er in seiner Boxkarriere immer stand, die er lebte, um als Kind mit Migrationshintergrund anerkannt zu werden. Dass er mit einem Sieg, mit einem Titel abtreten kann, dass ihn sein Publikum in der Arena feierte, dass ihn Freunde und Weggefährten beim Karriereende begleiteten, dass ihm von überallher Anerkennung zuteil wurde, das alles muss Arslan wirklich als Gerechtigkeit empfunden haben.